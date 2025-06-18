KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bu yıl düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde, programın daha etkin ve verimli şekilde tanıtılabilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile kurum yetkilileri katıldı. Ahilik kültürünün tanıtımında basının rolüne dikkat çekilen toplantıda; kutlamaların içeriği, program akışı ve iletişim stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsa Bahat; ahiliğin Kırşehir’in tarihi ve kültürel kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, medya temsilcilerinin önerilerini dinledi.

Toplantıda, basın mensuplarının önerileri dinlenerek kutlama programlarına ilişkin planlamalara katkı sunmaları sağlandı. Ahilik Haftası kutlamalarının Eylül ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirileceği bildirildi.