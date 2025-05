Doğu Anadolu’nun atletizmde parlayan yıldızı olan Ağrı, başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor. Haftanın altı günü antrenman sahalarında ter döken sporcular, ulusal başarıların ötesine geçerek olimpiyatları hedefliyor.

Ağrı’da, başarıya ulaşmak isteyen sporcular haftanın altı günü antrenman yaparak ter döküyor. Kent genelinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren bin 308 atletizm sporcusunun arasında kadın sporcu sayısı da her geçen gün artıyor. Yetiştirdiği sporcularla hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettiren Ağrı, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Ağrılı atletler, bu başarıları olimpiyat madalyalarıyla taçlandırmayı hedefliyor.

Kentteki atletizm altyapısı ise her geçen yıl daha da güçleniyor. Modern pistlerin yanı sıra spor salonları ve Sporcu Eğitim Merkezi’nde yatılı olarak kalan sporculara sunulan imkanlar sayesinde, disiplinli ve sistemli bir gelişim süreci yürütülüyor. 16 antrenör eşliğinde sürdürülen çalışmalar, Ağrı’yı yalnızca yerel başarıların değil, uluslararası platformların da güçlü bir temsilcisi haline getiriyor.

"Hedefim milli takım sporcusu olmak"

Ağrı’da yetişen genç sporculardan Hiranur Taş, hedeflerinden bahsederek , "Okul çıkışlarında antrenmanlarıma geliyorum. Sık sık antrenman yapıyorum çünkü kafamda kurduğum büyük hedeflerim var. Bu hedeflerin başında milli takım sporcusu olmak geliyor. Haftanın yedi günü antrenman yapıyoruz. Bu süreçte 100 metre atışlarımızı, kondisyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güçlenmek ve performansımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ağrı atletizmi olimpiyatlara sporcu gönderecek"

Atletizm antrenörü Sevilay Eytemiş Yıldırımcı, Ağrı’daki atletizm altyapısına ve kadın sporcuların geldiği noktaya değinerek, "Milli sporcuyum ve şu ana kadar iki şampiyonluk elde ettim. Türkiye’de bir ilki başararak Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldum. Şu anda altyapıdan sporcular yetiştiriyorum; antrenörlük yapıyorum. 10-14 yaş, 14-18 yaş ve 18 yaş üzeri olmak üzere üç farklı kategoride öğrencilerimiz var. Ağrı’da atletizm çok köklü bir branş. Hatta geçmişte olimpiyatlara katılan sporcularımız bile oldu. Şu an altyapıda yaklaşık 100 sporcumuz var. Milli takıma giren birçok öğrencimiz bulunuyor. Bunlardan bazıları okullar arası Dünya Şampiyonası’na katıldı ve dünya dördüncüsü oldu. Türkiye’den bu şampiyonaya erkeklerde yalnızca biz katıldık. Şu an Avrupa Şampiyonası için hazırlanan bir öğrenci grubumuz var. Proje yarışmalarımız da devam ediyor ve çocuklarımızı bu yarışmalara hazırlıyoruz. Sporcularımızın geleceği gerçekten parlak. Ağrı, bilindiği gibi çok soğuk bir il; kış aylarında çok zor şartlarda antrenman yapıyoruz ama bu bizi durdurmuyor. Elbette zorluk yaşıyoruz, ama çocuklarımız hem yetenekli hem de istekli. Aynı şekilde antrenörlerimiz de büyük bir motivasyonla çalışıyor. Sporcularımızı en iyi seviyeye taşımaya gayret ediyoruz. Ben spora başladığımda Ağrı’da spor yapan ilk kadınlardan biriydim. Çok zor şartlarda antrenman yaptım. Hatta yer yer toplumdan tepki bile gördüm. Röportajlarımda da bahsetmiştim; ‘Kadın koşar mı?’ diyenler oluyordu. Ama hiç pes etmedim. Şimdi bakarsanız, sokakta koşan birçok kadın sporcu görebilirsiniz. Altyapıdan öyle çok sporcu çıktı ki, artık kadınlar erkekleri bile geçmeye başladı. Kadın atletizminde Türkiye genelinde büyük bir başarı yakaladık. Okullar arası Dünya Şampiyonası’nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Ferdi olarak da dünya şampiyonluğumuz var. 3000 metre engellide Avrupa şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü sporcular yetiştirdik. Kadın atletlerimiz artık Türkiye’nin her yerinde adından söz ettiriyor. Ağrı da bu gelişime büyük katkı sağladı. Çok köklü bir atletizm geleneğimiz var ve bu başarıyı sürdürmekte kararlıyız. Şimdi hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek" dedi.

"Ağrı, spor kentine dönüştü"

Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı’daki atletizm altyapısının gelişimine ve sporcuların ulusal başarılarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu anda her gün düzenli olarak atletizm antrenmanlarımızı yapıyoruz. Haftada altı gün altyapı, orta vadeli ve performans sporcularımızla çalışıyoruz. Şu an aktif olarak atletizmde 1308 sporcumuz var. İl dışındaki müsabakalara katılan yaklaşık 15 milli sporcumuz bulunuyor; bunların çoğu kadın. Ağrı, deyim yerindeyse bir spor kentine dönüştü. Tesisleşme anlamında büyük bir ivme yakaladık. Eskiden toprak zeminli pistler ve tek bir spor salonu varken, şimdi çok daha iyi şartlara sahibiz. 2002’den sonra büyük gelişmeler oldu. Yüzme havuzlarımız, atletizm pistimiz var ve çok sayıda sporcu bu tesislerden yararlanıyor. Şu anda 16 atletizm antrenörüyle birlikte Ağrı’da bu sporu zirveye taşımaya çalışıyoruz. Milli sporculuktan gelen antrenörlerimiz var ve onların tecrübelerinden çok faydalanıyoruz. Avrupa ve Balkanlar’da derece yapmış sporcularımız mevcut. Altyapıda çalışan birçok genç sporcumuz var. Sporcu eğitim merkezinde yatılı kalan öğrencilerimiz var; beslenmelerinden kıyafetlerine kadar her şey Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Diyetisyen kontrolünde hazırlanan özel menülerle besleniyorlar. Bu şekilde sistemli bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, Ağrı’ya yakışır şekilde hem Türkiye’yi hem de ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek."