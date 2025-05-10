Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve il protokolü üyelerinin katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde orman temizliği ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Yolluyazı Köyü Ağaçlandırma Sahası’nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, ormanlık alanda temizlik yaptıktan sonra çeşitli türlerde fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Koç, doğanın korunmasının ve yeşil alanların artırılmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek, "Geleceğe nefes, doğaya umut olmak için dikilen her fidan yarınlarımız için büyük bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların çevre duyarlılığına dikkat çekmek ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda doğasever katıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.