Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve şehit annelerinin katılımlarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla söyleşi programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’un yanı sıra şehit anneleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Koç, anneliğin kutsal bir değer olduğunu vurgulayarak, "Vatan uğruna canlarını feda eden evlatlarımızın emaneti olan şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, baş tacı ediyoruz. Annelerimizin fedakârlığı, sabrı ve sevgisi toplumumuzun temelidir" dedi.

Etkinlikte, şehit anneleri duygularını paylaşırken, aile yapısının korunmasında annenin rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirildi. Program, katılımcılara çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.