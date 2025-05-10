Yerli ve milli savunma sanayinin test üssü haline gelen Sinop’ta, Türk Deniz Kuvvetleri tarihi bir başarıya daha imza attı. DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında, Sinop Atış Alanı’nda görev yapan TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti.

Milli teknolojilerin etkin biçimde test edildiği tatbikatta kaydedilen bu başarı, savunma sanayinde ulaşılan teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla geliştirilen ATMACA’nın sahadaki performansı tam not aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta görev alan tüm personeli tebrik ederken, yerli sistemlerin etkinliğinin bir kez daha sahada kanıtlandığını vurguladı.