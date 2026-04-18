A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 4. maçında İsviçre ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 skorla tamamlandı.

Stat: Sinop Şehir Stadyumu

Hakemler: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi, Eszter Urban

Türkiye: Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar, Eda Karataş, Selen Alunkulak, Kader Hançar, Ebru Topçu, Cansu Kaya, Başak Içinözbebek, Busem Şeker, Elif Kesin

Yedekler: Göknur Güleryüz, Gamze Yaman, İpek Kaya, Arzu Karabulut, Melike Pekel, Miray Cin, Vildan Kardeşler, Halle Houssein, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Gülbin Hız, Melike Öztürk

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

İsviçre: Livia Peng, Noelle Maritz, Noelle Maritz, Riola Xhemaili, Nadine Riesen, Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Joy Schertenleib, Lia Wlti, Aurélie Csillag, Viola Calligaris, Iman Beney

Sinop'ta ekipler öğrencilerin güvenliği için sahada
Yedekler: Elvira Herzog, Nadine Böhi, Julia Stierli, Amina Muratovi, Noemi Ivelj, Coumba Sow, Smilla Vallotto, Leila Wandeler, Svenja Fölmli, Seraina Piubel, Lia Jara Kamber, Leela Egli

Teknik Direktör: Rafel Navarro

Kaynak: İHA