Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Ergene yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Serdar Çelik (50) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı bir sürücü, 'Ben aracımla seyir halindeydim. Önümdeki araç bir anda yoldan çıktı' diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.