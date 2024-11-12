Ağrı’da, KYK yurtlarının çevresinde ve il genelinde yapılan okul servisi denetimleri devam ediyor.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince KYK yurtları çevresinde ve okul servislerinde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin güven içinde barınmaları ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini temin etmek amacıyla KYK yurtlarımızın çevresinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda KYK kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan çalışmalarda 111 şahıs sorgulanmış, 70 araç denetlenmiştir." denildi.

İl genelindeki okul servisi denetimlerine de dikkat çekilen açıklamada, Ekim ayı boyunca toplam 622 okul servis aracının kontrol edildiği bildirildi. Denetimler sonucunda kural ihlali yapan veya eksiklik tespit edilen 75 okul servisi sürücüsüne ya da sahibine idari para cezası uygulandığı ve 12 araç/sürücünün trafikten men edildiği ifade edildi.

Valilik, öğrencilerin güvenliği için yapılan denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.