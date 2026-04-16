Ağrı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2026 yılına yönelik dernek projeleri hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren derneklerin proje hazırlama kapasitelerini artırmak ve başvuru süreçlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen toplantı, Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda yapıldı. Programa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ercan Dursun ile çok sayıda dernek başkanı katıldı.

Toplantıda konuşan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ercan Dursun, 2026 yılı içerisinde daha fazla sayıda nitelikli proje başvurusu alınmasını hedeflediklerini belirtti.

Valilik desteği ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla önemli projelere imza atmayı amaçladıklarını ifade eden Dursun, 'Sayın valimizin destekleri ve sizlerin gayretleri ile hep birlikte el ele, omuz omuza vererek çok sayıda proje başvurusu almayı bu yıl kesinlikle bizim amacımızdır. Sizlerin de gayretleri ile hep birlikte biz bu proje başvurularını alacağız. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve valiliğimiz ile birlikte bu projeleri inşallah geçirmeye çalışacağız. Bu projeler geçtikten sonra biz projelerimizi inceleyeceğiz. Kabul edilen projeler için valilikle sizler arasında protokol imzalanacak. Bu protokol sonucunda projelerimizi uygulamaya geçireceğiz.' dedi.

Amaçlarının hem başvuru sayısını artırmak hem de kabul edilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Dursun, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek projelerin kente önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Dursun, '2026 yılı içerisinde yapacağınız başvurular sonucu hayata geçireceğimiz projeler için Sayın Valimiz Önder Bozkurt olmak üzere Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze, hayata koyacağımız projelerin Ağrı ilimize, derneklerimize ve Ağrı'daki tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum'ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.