Ağrı Valisi Mustafa Koç, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekâletini, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na verdi.

Vekâlet teslimi, Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı tarafından gerçekleştirildi. Vali Koç, vekâlet teslimi sırasında yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu vurguladı. Koç, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden biridir. Bu yıl kurban vekâletimi, savaş ve yoksulluk nedeniyle zor şartlarda hayatlarını sürdüren Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na veriyorum. Mazlum coğrafyalara umut olan Türk Kızılayı’na teşekkür ediyor; yapılan her hayrın, insanlık değerlerini ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da Vali Mustafa Koç’a duyarlılığı ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Tatlı, "Sayın Valimizin bu anlamlı desteği, hem kurumumuzu hem de yardım ulaştıracağımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi son derece memnun etmiştir. Kurban bağışlarının, Gazze başta olmak üzere pek çok ihtiyaç bölgesine ulaştırılması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.