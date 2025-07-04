Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, il genelinde son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen sağlık yatırımlarını değerlendirerek, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" kapsamında sağlıkta yeni bir dönemin başlatıldığını bildirdi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, Ağrı’nın sağlık altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Beşer, "Son bir yılda yürütülen planlı ve kapsayıcı çalışmalar neticesinde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunumunu esas alan bir model geliştirdik. Bu modelle hem koruyucu hem geliştirici hem de üretken bir sağlık sistemi hedefliyoruz" dedi.

50 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hizmete açıldı

Açıklamasında yeni sağlık yatırımlarına değinen Beşer, "50 yatak tescilli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Bu hastane, ilimizde özellikle ortopedi, nöroloji, travmatoloji ve benzeri alanlarda tedavi ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için önemli bir merkez haline geldi" diye konuştu.

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası inşaatı başladı

Kadın ve çocuk sağlığı alanında da önemli bir adım atıldığını belirten Beşer, "260 yatak kapasiteli Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binası’nın inşaatı başlatıldı. Bu yatırım, doğum öncesi ve sonrası hizmetlerin modern imkanlarla sunulmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ÜYTE Merkezi kuruluyor

Tüp bebek tedavisi ve yardımcı üreme teknikleri konusunda önemli bir eksikliği giderecek olan ÜYTE (Yardımcı Üreme Teknikleri) Merkezi için de süreçlerin başladığını kaydeden Beşer, "Merkezin kurulumu için gerekli izin ve onaylar alındı, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Mahkum hastalar için yeni servis

Beşer, cezaevi ve adli birimlerde bulunan hasta mahkumlara yönelik sağlık hizmetlerinin de iyileştirildiğini belirterek, "8 yatak kapasiteli Mahkum Hasta Yataklı Servisi Ek Binası’nın yapımı için gerekli onaylar alındı, proje uygulama süreci başlatıldı" bilgisini verdi.

Enerji verimliliği için GES Projesi hazırlığı

Çevre dostu projelere de önem verdiklerini vurgulayan Beşer, "Bakanlığımızın enerji tasarrufu projeleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak hastanelerimize güneş enerjisi santralleri kurulması için ön çalışmalar başlatıldı. Bu projeyle hem enerji maliyetleri düşürülecek hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Uzaktan hasta değerlendirme ve klinik hizmetlerinde yenilik

Sağlıkta dijitalleşme kapsamında birçok uygulamanın devreye alındığını söyleyen Beşer, "Tüm sağlık tesislerimizde uzaktan hasta değerlendirme sistemine geçildi. Bu sistem sayesinde özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için erişilebilirlik büyük ölçüde artırıldı. Ayrıca ilaç ve rapor yenileme klinikleri aracılığıyla hem hekimlerin iş yükü azaldı hem de hizmet çeşitliliği arttı" değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanı merkeze alan bir yaklaşım benimsiyoruz"

Son olarak tüm çalışmaların insanı merkeze alan bir anlayışla yürütüldüğünü vurgulayan Beşer, "Amacımız sadece hastalıkları tedavi etmek; sağlığı korumak, geliştirmek ve tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmak. Bu doğrultuda çalışanlarımızın özverisi ve kurumlarımızın iş birliği ile önemli mesafeler kat ettik" dedi.