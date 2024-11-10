Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 12 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bugün Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Patlayıcı kullanılmadan yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.