Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Dr. Selim Yiğitbaşı ile birlikte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı, bölgedeki trafik tedbirlerinin etkinliğini değerlendirerek, polis ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşların güvenliği için yürütülen trafik denetimlerinin önemine vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, ekiplerin sahadaki özverili çalışmalarını takdir etti.

Afyonkarahisar’da güvenli ve akıcı bir trafik düzeni sağlamak amacıyla alınan önlemlerin daha da güçlendirileceğini belirtti.