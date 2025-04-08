Muğla’da düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda Afyonkarahisar’ı temsil eden Hafsa Zehra Çınar, üstün bir performans sergileyerek turnuvayı birincilikle tamamladı.

Göcek Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden yetenekli sporcular katılırken, Hafsa Zehra Çınar maçlar boyunca hem teknik becerisi hem de oyun disipliniyle dikkat çekti. Finaldeki güçlü rakibi karşısında da başarılı bir oyun ortaya koyan genç sporcu, kazandığı şampiyonlukla adını zirveye yazdırdı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, elde edilen bu anlamlı başarıdan dolayı genç raketi tebrik etti. Kasapoğlu, aynı zamanda sporcuya emek veren antrenörü Orhan Küçük’ü ve ailesini de kutlayarak, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar olarak son yıllarda tenis branşında büyük bir ivme yakaladık. Hafsa Zehra Çınar’ın bu önemli turnuvada elde ettiği birincilik, bu gelişimin en güzel göstergelerinden biri. Sporcumuzu, antrenörünü ve ailesini gönülden kutluyorum. Onun gibi yetenekli gençler sayesinde geleceğe daha umutla bakıyoruz," ifadelerine yer verdi.