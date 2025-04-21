Türkiye’nin en büyük klavye yarışmalarından biri olan 22. İhsan Yener Türkiye İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Afyonkarahisar rüzgârı esti. 54 il ve Lefkoşa’dan 80 okuldan 876 öğrencinin katıldığı yarışmada, Afyonkarahisar’dan tam 3 Türkiye birincisi çıktı.

18 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen şampiyona, Anadil ve Çok Dilli olmak üzere iki ana kategoride yapıldı. Toplam 8 klasmanda değerlendirilen yarışmada, Afyonkarahisarlı öğrenciler her iki kategoride de üstün performans sergiledi. Afyonkarahisar’dan Türkiye birincileri; 0-12 yaş (Anadil): Şevval Erva Başoğlu. 13-16 yaş (Anadil) Şerife Nisa Erdin. 17-20 yaş (Anadil): Nisan Maya Tunçoğlu oldu.

Şampiyonada dereceye giren öğrenciler, 28 Nisan’da sona erecek olan Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Yarışma, F klavyenin bilimsel yöntemlerle on parmakla kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Dereceye giren öğrenciler yaptığı açıklamada, yerli malı ürünü kullanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, yarışmada kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Veysel Eroğlu Gençlik Merkezi’nde yarışmalara hazırlanan öğrenciler dünya şampiyonasında da derece yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Bala da, öğrencilerin klavye yarışmalarında elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirtti. Uzun süredir emek verilen çalışmaların karşılığını aldıklarını söyleyen Bala, "Gençlerimizle birlikte dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Türkiye finallerinde gösterdikleri başarıyı, dünya şampiyonasında da sürdüreceklerine inanıyoruz. İnşallah bu büyük başarıyı da elde ederler" dedi.