Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda Afyonkarahisar’ın asayişi değerlendirildi.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantı, Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ülke genelinde güvenlik ve asayişe dair mevcut durum değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde alınması planlanan tedbirler de ele alındı. Afyonkarahisar’da da kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.