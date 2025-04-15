Afyonkarahisar’da 10-12 Nisan tarihleri arasında kent genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşleri, kar yağışı ve don olayları, başta kiraz, vişne ve elma bahçeleri olmak üzere tarım alanlarında ciddi zarara yol açtı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak ve teknik ekip zarar gören kiraz tarlalarında inceleme yaptı. Sıcaklıklar bazı bölgelerde -9 dereceye kadar düştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde, Tarım İl Müdürlüğü, TARSİM ve ilgili ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti. Üreticilerin yanında olan yetkililer, hem sahada bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi hem de hasar tespit süreçlerini başlattı.

Yetkililer, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi adına çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgularken, üreticilere yönelik destek mekanizmalarının da devreye alınacağı bilgisini paylaştı. Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bu zorlu süreçte tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; devletimizin her zaman olduğu gibi tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.