Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 eve yönelik yaptığı operasyonda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri Işıklar beldesi, Gebeceler beldesi ve Karaarslan köyünde ikamet eden toplam dört şüpheli şahsın evlerinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundurdukları yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şok borusu ve 190 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli şahıslara, idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata devam ediyor.