Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tarım ürünlerinde rekoltenin arttırılması ve sorunların yerinde tespiti amacıyla başlatılan çiftçi buluşmaları devam ediyor.

Etkinliğin kent genelinde gerçekleştirildiği belirtildi. Etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise 'Cuma Buluşmaları çerçevesinde il genelinde üreticilerimizle bir araya gelinmeye, köy ve mahalle ziyaretleri aracılığıyla sahada birebir görüşmeler yapılmaya devam edilmektedir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde il ve ilçe müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından üreticilerimizin talepleri, karşılaştıkları sorunlar ve üretim süreçlerine ilişkin ihtiyaçlar yerinde değerlendirilmekte; tarımsal üretim planlaması, destekleme uygulamaları, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır' ifadelerine yer verildi.