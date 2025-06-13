Afyonkarahisar Spor Lisesi, Türkiye şampiyonluklarıyla taçlanan öğrencilerini görkemli bir ödül töreniyle onurlandırdı. Sporun birleştirici gücünü ve disiplinin meyvelerini gözler önüne seren etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürleri Mustafa Günay ve Hayati Duman ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören hem gururu hem mutluluğu aynı sahnede buluşturdu. Türkiye genelinde çeşitli branşlarda şampiyonluk elde eden öğrenciler, sponsor iş insanları tarafından ödüllendirildi.