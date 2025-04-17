Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, "Doğal Olan Normal Doğum" anlayışını benimsenmesi yönünde anne adaylarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Gebelik Okulu ve Ebe Polikliniği ile kurulan stantta, normal doğumun önemi vurgulandı. Hastane, anne adaylarına normal doğum sürecinin avantajları hakkında bilgi vererek, onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladı. Etkinlikte, eğitim, danışmanlık ve destek sunularak, doğuma hazırlık sürecinde anne adaylarına moral ve motivasyon sağlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yetkilileri, "Doğuma giden yolda her zaman yanınızdayız" diyerek, anne adaylarının kendilerini güvende hissetmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin, anne ve bebek sağlığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.