Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından halk otobüsü ücretlerine yüzde 47 zam yapıldı. Kentte belediyeye ait halk otobüslerinde tam biniş ücreti 22 TL, öğrenci binişi ise 17 TL oldu.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Meclis Başkan Vekili Kemal Demirkırkan başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündeme gelen halk otobüslerinin ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı. Alınan karar gereği belediyeye ait toplu ulaşım ücretlerine yüzde 47 zam yapılırken, kentte tam biniş ücreti 22 TL, öğrenci binişi ise 17 TL oldu. Zam kararı CHP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla alınırken, AK Partili üyeler ise zamma ret oyu verdi.