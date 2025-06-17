Erzincan’da "Duvar Arkası Hedef Tespit Radar Sistemi" ile afetlere yüksek teknoloji ile hazırlık yapıldı.

Erzincan Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat tarafından deprem bölgesi olan Erzincan ile ilgili önemli bir teknolojik yatırım tanıtıldı. Sunum eşliğinde konuşan Mehmet Emre Canpolat, afet yönetimi ve arama-kurtarma kapasitesini güçlendirmeye yönelik alınan yeni sistemle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, yaptığı açıklamada, "İlimizde olması muhtemel bir doğal afette kullanılmak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen ’Duvar Arkası Hedef Tespit Radar Sistemi’ni envanterimize dahil ettik. Bu ileri teknoloji ürünü sistem sayesinde, yıkıntı altında kalan ya da görünmeyen hedeflerin yer tespiti çok daha hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek" dedi.

Proje bedelinin 1 milyon 445 bin 405 TL olduğunu belirten Canpolat, "Bu sistem şu anda Türkiye genelinde sadece iki kamu kurumu tarafından kullanılmaktadır: Erzincan Valiliği ve Denizli Belediyesi. Bu da bizleri bu alanda öncü konuma getiriyor" ifadelerini kullandı.