Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ), 2022 yılında temeli atılan ve tamamı hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez’in destekleriyle yürütülen Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Binası’nda sona gelindi. Kaba inşaatı tamamlanan binanın, iç tefrişatının ardından en kısa sürede kullanıma açılması hedefleniyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları ve ilgili birim sorumluları ile beraber, Hastane bina inşaatını ziyaret etti. Gelinen son duruma dair bilgi alan Rektör Yılmaz, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilere de müjdeli haberi vermek için sabırsızlandıklarını aktardı.

İbrahim Gülmez’e özel teşekkür

Fakültenin tarihine ilişkin kısa bir bilgi veren Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Kuruluşu 1995 yılına dayanan, ancak fiziki bir binası olmadığı için beklemede tutulan Diş Hekimliği Fakültemiz, 2019 yılında alınan YÖK onayının ardından 2020-2021 eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Ancak fiziki binamız olmamasından dolayı hocalarımız ve öğrencilerimiz çalışmalarını Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütüyordu. Önceki rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve fakülte kurucu dekanımız Prof. Dr. Halil Sağlam hocalarımızın öncülüğünde, hayırsever iş insanı Sayın İbrahim Gülmez Beyefendi ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. 2022 yılında fakülte binamızın inşaatının temelini atmıştık. Bugün artık büyük oranda kaba inşaatımız bitti. İç tefrişatını da inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Hocalarımız ve öğrencilerimiz kampüsümüz içerisindeki bu nitelikli fakültemizde eğitimlerini sürdürebilecek. Bir kez daha kıymetli İbrahim Gülmez Beyefendiye teşekkür ediyoruz. Büyük bir fedakârlık ile desteklerini aralıksız sürdürüyor. İnşallah projeyi bir an önce tamamlayacak ve faaliyete geçireceğiz" dedi.

Dekan Pampu, proje detaylarını paylaştı

Gelinen son duruma dair detayları paylaşan Dekan Prof. Dr. Alper Pampu ise fakülte binasının toplam 12.500 m2 kapalı alana sahip olacağını aktardı. Yapılan ilk etap inşaat alanının toplam 7.050 m2 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Pampu; "İlgili alanda hastane binamız toplam 86 ünit, 1 genel ve 3 lokal ameliyathane, 1 adet CBCT (dental tomografi) , 2 adet Panaromik+Sefalometrik , 6 adet Periapikal Röntgen Cihazı ve 1 adet USG (Ultrasonografi) yerleştirilecek şekilde planlanmıştır. İnşaatımızın tamamlanması ve hizmete hazır hale getirilmesi için yoğun bir emek harcıyoruz. En kısa sürede faaliyete geçeceğine inanıyor, katkı veren başta hayırseverimiz İbrahim Gülmez ve Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.