Gümüşhane’de afet etüdü yapmak için Kürtün ilçesine giden AFAD mühendislerini taşıyan pickup dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Demirciler Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AFAD ekipleri arazi yapısı nedeniyle heyelan riskinin özellikle bahar aylarında yüksek olduğu Kürtün ilçesinde incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Bölgede zemin etüdünü gerçekleştiren ekip ilçeden kent merkezine dönerken Jeofizik mühendisi Muhammet Gurtaran idaresindeki AFAD’a ait 29 AB 693 plakalı pickup, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle Demirciler Köyü yakınlarında dere yatağına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve kendi imkânlarıyla araçtan çıkan sürücü Muhammet Gurtaran, İnşaat mühendisi Zehra Doruk ve Jeoloji mühendisi Gizem Kayar’ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaralanan 3 mühendisin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken daha sonra tedavilerinin devamı için Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.