Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu’ya Japonya İmparatorluk Nişanı verildi.

Japonya’da 11 Mart 2011’de Japonya’da meydana gelen 9.1 büyüklüğünde depremde Türkiye’den de arama kurtarma ekipleri yardıma gitti. Yardıma giden ekipler arasında o dönemim Bursa AFAD İl Müdür Yalçın Mumcu ve ekibi de yer aldı. Mumcu’nun liderliğindeki ekip Japonya’dan en ayrılan ekip olmuştu. Japonya Büyükelçiliği’nde düzenlenen program ile Mumcu’ya Altın Işıklar Yükselen Güneş Japonya İmparatorluk Nişanı, Büyükelçi Katsumata Takahiko tarafından verildi.