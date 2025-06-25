Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Ada Mesire Alanı, Adranos Çayı üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı ıslah çalışmalarıyla adeta yeniden doğdu.

Dere ıslahı, modern ışıklandırma sistemi ve konforlu bankların eklenmesiyle mesire alanı, Tavşanlı halkının iş çıkışı ve tatil günlerinde yoğun olarak tercih ettiği bir buluşma noktası haline geldi. Yıllardır bölge sakinlerinin önemli bir dinlenme alanı olan Ada Mesire Alanı, Adranos Çayı’nın çevresinde yapılan düzenlemelerle gözle görülür bir değişime uğradı. Çayın ıslah edilmesiyle daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşan alan, özellikle yaz akşamlarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.