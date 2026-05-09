Adm ve Gdz, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 5 ilde hayata geçirdiği tiyatro çalışması ve 'Evde Bekleyenlerin Var' isimli kısa filmle, iş güvenliğini sahadan topluma taşıyan yeni farkındalık modelini ortaya koydu.

Adm ve Gdz, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliğini kurum içi uygulama alanının bir adım ötesine taşıdı. Aydem çatısı altında elektrik dağıtım hizmeti veren Adm ve Gdz, sahada yürüttüğü uygulamaları tiyatro ve video gibi farklı anlatım araçlarıyla destekleyerek iş güvenliğini hem çalışanlar hem de kamuoyu nezdinde daha görünür ve etkili bir başlık haline getirmeyi hedefliyor.

İş sağlığı ve güvenliği sahnede anlatıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında hayata geçirilen 'Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen' temalı tiyatro oyunu, Tiyatral Çözümler ekibi tarafından sahnelendi. Özellikle sahada görev yapan çalışanlara yönelik kurgulanan ve interaktif yapısıyla dikkat çeken oyun; iş güvenliği bilincini güçlendirmeyi, ailelerde ve toplumda farkındalık oluşturmayı ve kurum kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Her yıl daha geniş kitlelere ulaşan tiyatro gösterisi hafta kapsamında çalışanlar ve ailelerinin katılımıyla 5 ilde yoğun katılımla gerçekleşti.

'Evde Bekleyenlerin Var' mesajı geniş kitlelere ulaştı

Tiyatro çalışmasına paralel olarak hazırlanan 'Evde Bekleyenlerin Var' isimli kısa film ise iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını daha geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Film, bir çalışanın evinden başlayıp sahada devam eden gününü anlatırken, iş güvenliğinin yalnızca teknik bir zorunluluk değil, doğrudan hayatla ilgili bir sorumluluk olduğunu vurguluyor. Sahada alınan her önlemin, çalışanın sevdiklerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde kavuşmasını anlatan film, 'güvenli dönüş' fikrini merkeze alıyor.

İş sağlığı ve güvenliği bilincini topluma taşıyan yaklaşım

Adm ve Gdz'in hayata geçirdiği çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliğini saha uygulamalarının ötesine taşıyarak farklı iletişim araçlarıyla destekleyen bütüncül yaklaşımı yansıtıyor. Tiyatro ve video ile güçlendirilen model; çalışan davranışlarını desteklemeyi, farkındalığı kalıcı hale getirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurum sınırlarının ötesine taşıyarak toplumsal bir bilince dönüştürmeyi hedefliyor.

'Evde Bekleyenlerin Var' kısa filmi buradan izlenebiliyor: https://youtu.be/nZsntrNuJxc?si=WTnPgHQsRLdjVliG