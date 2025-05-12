Adıyaman’ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde M.D.’ye ait 27 P 1643 plakalı park halindeki otomobil alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.