Adıyaman Belediyesi, Dünya İnsan Hakları Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Abdulhamid Han Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser öncesinde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, insan haklarının evrensel değerine vurgu yaptı. Başkan Tutdere, 10 Aralık’ın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edildiği tarih olduğuna dikkat çekerek, Filistin’de zulme devam eden İsrail zulmünü kınadı.

Başkan Tutdere, "Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ancak, bugün hem dünyada hem de coğrafyamızda insan hakları ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya. Her gün savaşlar, şiddet ve baskılar nedeniyle binlerce insan hak ihlaline maruz kalıyor. Filistin’de yaşanan acımasız savaş, İsrail’in sivillere uyguladığı zulüm ve soykırım, bu ihlallerin en çarpıcı örneğidir. Bu vesileyle İsrail hükümetini bir kez daha kınıyor, bölgemizde ve dünyada barış, kardeşlik ve insanlık değerlerinin hâkim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tutdere’nin konuşmasının ardından sahne alan Ahuzar ve Erkan Serttaş, seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, Adıyaman Belediyesi Konservatuvar öğrencilerinin seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi.