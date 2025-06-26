Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da sulama kanallarında boğulma tehlikesinden korkan bazı çocukların kanaletlerde yüzüp, kaldırımda uzanıp güneşlenmeleri dikkat çekti.

Adana’da termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, çocuklar serinlemek için her şeyi deniyor. Kentte sulama kanallarında her yıl olduğu gibi bu sene de bir çok kişi boğularak yaşamını yitirdi. Yüzme kursları gibi sosyal belediyecilikten yararlanamayan bazı mahallelerdeki çocuklar, serinleyebilecek güvenli alanların yetersizliğinden dolayı tehlikeli yöntemlere başvuruyor. Tehlikeden korkan çocuklar ise dar ve sığ olan "kanalet" diye tabir edilen küçük su yollarında serinliyor.

Kaldırımlarda güneşlenip kanaletlerde serinliyorlar

Yaz sıcaklarını ve tatili fırsat bilen çocuklar, sulama amaçlı kullanılan açık kanaletlerin içine girerek vakit geçirdi. Çocuklar, saatlerce güvenlik açısından daha az risk taşıyan bu alanlarda serinlemeye çalışırken, kaldırımlara da uzanıp güneşlenmeleri dikkat çekti.

"Havuz olsa buralarda yüzmeyiz"

Çocuklar, havanın sıcak olduğu ve mahallelerinde havuz olmadığı için kanaletlerde serinlediklerini söyledi.

Kanalete giren çocukların yanında duran Hasan Yılmaz (17), "Kanallarda sürekli birileri boğuluyor. Daha dün birisi yine boğuldu. En azından bu kanaletler daha güvenli. Havuz yok, havuz olsa buralara girmeyiz. Kanalda yüzen çocuk gördük mü kanalete gelmesini sağlıyoruz" dedi.