Adana’nın 7 ilçesinden genç çiftçiler, inceleme gezisi çerçevesinde Bursa’ya gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Adanalı üreticiler, Bursa’ya götürüldü. 3 günlük ’Çiftçi İnceleme Gezisi’ projesinin uygulandığı Aladağ, Pozantı, Karaisalı, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden ilgili personeller ve üreticilerden oluşan 29 kişi katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile IFAD işbirliğinde gerçekleşen teknik gezi ile çiftçiler, hububat ve meyvenin değişik bölgelerdeki yetiştirme teknikleri arasındaki farkları değerlendirdi. Ayrıca, ahududu ve fide yetiştiriciliğinde Türkiye pazarı hakkında bilgi alan üreticiler,90 bin hektar alanda üretim yapılan Karacabey TİGEM’i gezdi, kooperatif ziyareti yaptı. Ihlamur, defne yaprağı, kızılcık şurubu, marmelat, ahududu reçeli, böğürtlen, frenk yemişi, her çeşit reçel, turşu, el işleri süs eşyası gibi ürünleri de inceleyen üreticiler farklı bir çok bilgi edindi.