Adana’nın simgelerinden olan bin 640 yıllık tarihi Taşköprü, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açık olmasına rağmen seyyar satıcıların ve çalgıcıların meskeni haline geldi.

Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius’a inşa ettirilerek ’Justinian Köprüsü’ adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 640 yıllık köprü 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüde yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların köprü üzerinde satış yapması ve çalgıcıların meskeni haline gelmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar köprünün çarşıya döndüğünü ve motosiklet sürücülerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.

"Kayseri’de işportacı göremezsiniz, burada görünce çok şaşırdım"

Kayseri’den Adana’yı gezmeye gelen ve köprünün turistik bir değer olarak kullanılması gerektiğini belirten Ömer Kirtiş, "Buradaki oluşan görüntü çok iyi bir görüntü değil. Buranın acilen temizlenmesi gerekiyor. Bir de buranın suyu kesilmiş ve çok ağır kokuyor. Ben buraya 3 yıl önce de geldim. Değişen bir şey yok. Kayseri’de işportacı göremezsiniz. Burada görünce çok şaşırdım" diye konuştu.

"Tarihi yerlerin kıymetini bilmeliyiz"

Vatandaşlardan Mehmet Beyazkuş ise köprüdeki görüntünün Adana’ya yakışmadığına değinerek, "Çok üzücü ve utanç verici bir durum. Tarihimize çok büyük saygısızlığımız var. Tarihi yerlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu işportacılarda işlerini yapıp para kazanmalı ama burada olmaz. Belediyenin işportacılara belli noktalar göstermesi gerekiyor" dedi.