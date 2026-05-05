Adana'da kadın ve erkeklerin karıştığı kavga, polisin havaya ateş açmasıyla son buldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kadın ve erkeklerden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Ancak tarafların dağılmaması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı. Açılan uyarı ateşi sonrası kavga son buldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.