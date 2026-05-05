Gebze'de geleneksel sünnet şöleni için başvurular başladı, kayıtlar 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleni için kayıt süreci başladı. Sünnet şölenine katılmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesinden yapılabiliyor. Yapılan duyuruya göre başvuru sahibinin Gebze'de ikamet ediyor olması gerekiyor. Organizasyona, 2020 yılı ve öncesinde doğmuş çocuklar adına başvuru yapılabilecek ve yoğun talep nedeniyle organizasyon kontenjanla sınırlı tutulacak. Başvuru sürecinde çocuğa ait kimliğin ön ve arka yüzünün görsel olarak sisteme yüklenmesi zorunlu tutuluyor. Etkinlik kapsamında çocuklara sünnet kıyafetleri temin edilirken, çeşitli sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle şölen havası yaşatılması hedefleniyor. Gün boyu sürecek programda çocukların mutluluğu ön planda tutulurken, ailelerin de bu özel anlara ortak olması sağlanacak.