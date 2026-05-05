İzmit'te gece saatlerinde meydana gelen kazaya yolda tanık olan A Takımı ekipleri, hızla müdahale ederek ikinci kazanın önüne geçti. Uyarı önlemleriyle trafik kısa sürede kontrollü şekilde normale döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri; bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin dışında gördükleri olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Ekipler, bu kapsamda Ömer Türk Çakal Bulvarı'nda gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederek yolun güvenliğini sağladı. Trafikte seyir halindeyken kazaya tanıklık eden Büyükşehir A Takımı ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. Araçlarını güvenli noktaya çeken ekipler, olay yerine ulaşarak hızlı ve dikkatli müdahalede bulundu. Bu sayede ikinci kazanın önüne geçildi. Kazanın ardından yol üzerine uyarı ve yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Trafik akışı ise kontrollü olarak sürdürüldü.

Vatandaşlara destek, sürece yakın takip

Kazada mağdur olan vatandaşlara da destek veren ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirerek süreci yakından takip etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, dikkatsizlik sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazanın etkileri kısa sürede giderildi. A Takımı ekiplerinin hızlı ve duyarlı çalışması sayesinde trafik kısa sürede normale dönerken, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlandı.