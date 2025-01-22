Türkiye’nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da fideler toprakla buluştu. Havaların sıcak gitmesi halinde Nisan ayının sonunda hasadı başlaması beklenen karpuzun kilogram fiyatının tarlada en az 10 lira olması bekleniyor.

Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye’nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Adana’da fideler, Karataş ilçesinde toprakla buluştu. Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye’nin erkenci karpuzları için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara geldi.

Karpuzlar toprakla buluştu

İşçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Binbir emekle fideler toprakla buluşurken soğuktan korumak için üstlerini naylonla kapattı.

Nisan’ın son haftası hasat bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuz olarak satılacak. Kent genelinde karpuz bu sene 150 bin dönüm alanda ekilecek.

“Karpuz olmazsa olmaz ürünlerden”

Ekim sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, maliyetlerin arttığını anlatarak, “Tadı, rengi, kokusu ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca da ‘coğrafi işaret belgesi’ verilen Adana karpuzu bizim için olmazsa olmaz ürünlerden. Geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle çiftçimiz karpuzdan para kazandı ve bu sene ekim alanları arttı. Turfanda karpuz çıktığında İran’dan ülkemize karpuz girmemekte. Son 3 yıldır Adana karpuzu Avrupa, Rusya ve birçok ülkeye gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

“Çekirdeksiz karpuz üretimi de bölgemizde artıyor”

Hasat sırasında karpuzun kilogram fiyatının tarlada 10 lira olmasını beklediklerini anlatan Başkan Doğan, “Bu sene karpuzun bir dönüme maliyeti 25-30 bin lira arasında değişmekte. Fidenin tanesi 26-28 lira arasında değişmekte. Geçen sene 15-18 liraydı bu fideler. Maliyetler arttığı için hasatta kilogramın ortalama tarlada 10 lira olmasını bekliyoruz. Ayrıca çekirdeksiz karpuz üretimi de bölgemizde artıyor” dedi.

Öte yandan Başkan Doğan, karpuz fidelerinin kabak olarak ekildiğini söyledi.

“Fiyatı 10 lira bekliyoruz”

Kentte yaklaşık 300 dönümlük alanda karpuz eken çiftçi Veli Şahbaz ise havaların iyi gitmesi halinde ortalama dönüme 5-6 ton verim almayı beklediklerini, karpuz kilogram fiyatının en az 10 lira olmasını beklediklerini söyledi.