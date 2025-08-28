Adana’da kampta kalan 160 Suriyeli daha 4 otobüs ve 2 tırla ülkelerine geri döndü. Arkadaşı Suriye’ye dönen ancak kendisi burada kalan çocuğun gözyaşları ise dikkat çekti.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’nde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nde bugün 160 Suriyeli daha ülkesine dönmek için otobüslerle ayrıldı. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde yürütüldüğü bildirildi. Planlı bir şekilde salı ve perşembe günleri Suriyelilerin kamptan ayrıldığı belirtildi.

160 Suriyelinin ayrıldığı kampta şu anda yaklaşık 5 bin 600 kişinin kaldığı, öte yandan 1 Eylül itibarıyla kamplarda özel ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin ailenin kalmaya devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, Adana’dan son bir ayda 5 bin 604 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığı öğrenildi.

Suriyelilerin ülkesine gönüllü geri dönüşüne Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de (BMYK) gözcülük yaptığı aktarıldı.

Arkadaşı gidince gözyaşı döktü

Yaklaşık 6 yıldır kampta kalan 14 yaşındaki Meryem İsmail’in arkadaşı Gazel’in Suriye’ye dönüşü sırasında gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı. 2 kız, birbirine sarılıp uzun süre ağladı.

Gazetecilere konuşan Suriyeliler, Türkiye’yi her zaman özleyeceklerini ancak ülkelerine geri dönüp çalışma hayatlarına orada devam edeceklerini söyledi.