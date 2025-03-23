Adana’da İmamoğlu Sulama Projesi ile 1 milyon 97 bin 20 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Adana Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Celal Tokalak ve Bakım Dairesi Başkanı Cengiz Köse başkanlığındaki heyet İmamoğlu Sulama Projesi’nin ana su kaynağını oluşturan Yedigöze Barajı ve S1 kanalında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde toplam 1 milyon 97 bin 20 dekar arazinin borulu modern sistemle sulanması hedefleniyor. Devlet Su İşleri Adana Bölge Müdürlüğü verilerine göre yapım işlerinin toplamında fiziksel gerçekleşmesi yüzde 65’e ulaştı.