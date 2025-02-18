Adana’da aşırı süratli giden hafif ticari araç, elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü kaçtı.

Kaza, Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Aydın Uslu (52) 01 AUA 337 plakalı elektrik bisikletiyle ilerlediği sırada sürücüsü bilinmeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın Uslu yola savrulurken, hafif ticari araç ise elektrik direğine çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü, kazanın ardından aracından inerek yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu’nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan hafif ticari araç sürücüsü ve 2 arkadaşını yakalamak için çalışma başlatıldı.