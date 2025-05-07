Adana’nın Ceyhan ilçesinde bin 500 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde durumundan şüphelendiği motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada bin 500 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden 150 kilogram bonzai üretildiği belirtildi.

Motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.