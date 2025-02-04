Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Adana’nın sanayi potansiyelini daha da güçlendirmek, üretimi artırmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak adına tüm paydaşlarla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıvanç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde AK Parti Adana İl Başkanlığına seçilen, önceki dönem AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve yönetim kurulunu Adana Sanayi Odası (ADASO) heyeti olarak ziyaret etti.

Ziyarete Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan Yardımcıları Fırat Karalı ve İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İmam Gazali Hıradağı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Akkoç, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli, Remzi Kar ve Genel Sekreter Veli Oğuz katıldı.

Heyet, Adana’nın sanayi ve ekonomik gelişimi üzerine istişarelerde bulunarak, sanayicilerin beklenti ve taleplerini dile getirdi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı konuşmada iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Adana’nın sanayi potansiyelini daha da güçlendirmek, üretimi artırmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak adına tüm paydaşlarla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin kalkınması için yerel yönetimler, kamu kurumları ve sanayicilerimizin iş birliği büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde AK Parti Adana İl Başkanlığına seçilen Sayın Tamer Dağlı’nın, geçmiş dönemlerde de Adana’nın sanayi, ticaret ve ekonomi alanındaki gelişmelerine önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Kendisi hem sanayicilerimiz hem de iş dünyamız için yakından tanınan ve tecrübeleriyle fark oluşturan bir isimdir. Önceki dönemlerde yapmış olduğu milletvekilliği görevlerinde de şehrimizin ekonomik kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza atmıştır. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, şehrimizin kalkınmasına yönelik çalışmalarında başarılar temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da ADASO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adana’nın gelişimi için sanayicilerimizle her zaman iş birliği içinde olacağız. Şehrimizin ekonomik gücünü daha ileriye taşımak, sanayi sektörünün önündeki engelleri aşmak ve üretimi desteklemek adına ortak projeler geliştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve iş birliği mesajlarının verilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.