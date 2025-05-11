Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği’nin 30’uncusu yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ağasar’ın kültürel mirası yaşatmadaki öncülüğüne dikkat çekerek bölgeye olan hizmetlerin artarak süreceğini belirtti.

Düzenlenen etkinliğe katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon’un her tarafı güzel ama şenlik denince akla Ağasar geliyor. Ağasar bu buluşmaların hakkını veriyor, Acısu’da, Kadırga’da, Alaca’da, Pazarkıran’da kültürümüzü yaşatıyor, gelecek nesillere miras olarak taşıyor. Bu topraklar, kültürümüzün en disiplinli yaşandığı yerlerin başında geliyor. Onun için ne yapsak azdır ama Ağasar’a ne yapsak yakışır" dedi.

Yöre ile ilgili sorunların çözüleceğine dikkat çeken Genç, "Seçimden sonra Şalpazarı’na beşinci gelişim. Hizmetlerimizi sadece vaatle değil, icraatla ortaya koyuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile konuştuk, Şalpazarı geçişi büyük ölçüde tamamlandı, Acısu, Çiğkıran, Sis Dağı yolları Karayolları ağına alındı. Şimdi hedefimiz kalan 30 mahallede de ulaşımı kolaylaştırmak. Bahane değil, çözüm üretmeye geldik. Allah’ın izniyle bütün sorunları tek tek çözeceğiz" diye konuştu.

Şalpazarı Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği’ne katılım sağlayan yöre halkı ve yöresel sanatçıların söylediği türkülerle ortaya renkli görüntüler çıkarken, yağmura rağmen vatandaşlar şenliğe yoğun ilgi gösterdi.