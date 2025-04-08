Acıpayam İndos Spor Kulübü, Hokey Kadınlar Süper Ligine yükseldi. 02-06 Nisan 2025 tarihleri arasında Kırklareli’de gerçekleşen Hokey Kadınlar Açık Alan 1. Lig Play Off Şampiyonasında rakiplerini dize getiren Denizli temsilcisi, şampiyon olarak Süper Lig biletini aldı.

02-06 Nisan 2025 tarihleri arasında Kırklareli’de gerçekleşen Hokey Kadınlar Açık Alan 1. Lig Play Off Müsabakaları Şampiyonu Acıpayam İndos Spor Kulübü oldu. Heyecanlı anlara sahne olan turnuva sonunda İndos Spor Kulübü sporcuları Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Play Off gruplarından namağlup çıkarak final etabına kadar yükselmeyi başaran İndos Spor Kulübü, finalde de temposunu düşürmeden hedefine ulaşarak Süper Lig’e adını yazdırdı. Şimdi gözler, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’deki performanslarına çevrildi. Süper Lig’de başarılarını sürdürmeyi hedefleyen Acıpayam takımı, ilk iki sırada yer alıp Denizli’yi Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda temsil etmeyi hedefliyor.

Acıpayam İndos Spor Kulübünü kutlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yeni sezonda Denizli’yi Hokey Kadınlar Süper Liginde temsil edecek temsilcimize başarılar diledi.