Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti Adaylığı kapsamında düzenlenen lansmanda konuşan Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Yönetim Kurulu Başkanı Lupatelli, '2029 Dünya Spor Başkenti yüzde 99.5 Kayseri olacak' dedi.

Düzenlenen lansmana Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ACES Yönetim Kurulu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, komisyon üyeleri, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, protokol üyeleri ve iş insanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlaya lansmanda katılımcılara 2029 Dünya Spor Başkenti Adaylığı ile ilgili kenti anlatan sunum yapıldı.

Yusuf Dikeç Kayseri'de meşhur pozu verdi

Öte yandan, programa katılan ve bir konuşma yapan Milli Atıcı Yusuf Dikeç, 2029 Dünya Spor Başkentinin Kayseri olmasını umduğunu söyleyerek, olimpiyatta viral olduğu meşhur pozunu verdi.

Lansmanda konuşan ACES Genel Sekreteri Hugo Alonso, 'Sunumda 3 tane temel sütundan bahsettiniz. Bunlar dayanıklılık, deneyim ve disiplindi. Ben burada hız performansının da altını çizmek istiyorum. Kayseri 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak seçildi. Şimdi de Dünya Spor Başkenti olma yolunda hızla ilerliyorsunuz. Dünya Spor Başkenti olmanın önemli yönü uluslararası alanda tanınmadır. Bu şehirde yapılan spor politikalarına olan değeri artırır. Dünya genelindeki 6 bin belediye teşkilatında da spor networkü olma anlamına gelir. Yine farklı danışmanlık firmaları aracılığıyla Avrupa Birliği'nden bir fon alma olasılığı da ortaya çıkar. Yöneticiler de bu nedenle genç sporcular için yeni politikalar üretebilirler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, bugün yapılan sunumdan bu alandaki yatırımlarını çok artırdığınızı öğrendik. Burada çok güzel çalışmaların sonucunu görüyoruz' dedi.

ACES Yönetim Kurulu Başkanı Gian Francesco Lupatelli Kayseri'nin yüzde 99.5 oranla 2029 Dünya Spor Başkenti olacağını belirterek, 'Kayseri 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olmadan önce buraya bir ziyarette bulunduk. Herkes bu konudaki dileklerini, isteklerini bize ilettiler. 9 tane Spor Başkentinden bahsettik. Kayseri'de yapılan sunum bu 9 şehir içerisinde en başarılı ve en iyisi. Burada yapılan çalışmanın arkasında olan Gençlik ve Spor Bakanı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın değerlendirmemizi yapacağız ama yüzde 99.5 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti olacak' ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, 'Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti olmayı gerçekten hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gençlik ve Spor Bakanımıza ve ekibine bize vermiş oldukları desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Biz biriz, beraberiz hep beraber Kayseri hep beraber Türkiye'yiz' şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, 'Kayseri'de sporla ilgili bir idealimiz vardı. Biz Dünya Spor Başkenti olmayı gerçekten çok istiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sözü 1 buçuk milyonluk Kayseri için herkesin içerisinde vermişti. Şimdi de ACES Başkanımızın konuşmasında yüzde 99.5 bu iş Kayseri'de derken, büyükşehir belediye başkanımızı ve ACES Başkanımızı huzurunuzda alkışlamak istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, gençlerimiz bir tehdit altında. Dini, dili ve etnik kökeni ne olursa olsun bütün gençler, uyuşturucu satıcılarının, organize suç örgütlerinin ve terör örgütlerinin hedefi içerisindeler. Gençlerimizi kurtarmanın tek bir yolu var. Hangi görüşte olursak olalım tek yok spor. Kayseri'nin de bu noktada dünyaya söyleyecek bir sözü var' diye konuştu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından lansman sona erdi.