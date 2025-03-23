Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 2. golünü attı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların üçüncü golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakikada oynadı.