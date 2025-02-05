ABD’nin başkenti Washington’da yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışıp Pomotac Nehri’ne düştüğü kazada hayatını kaybeden 67 kişiye ait ceset parçaları sudan çıkarıldı.

ABD’deki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’na inmeye çalışan ve 64 kişiyi taşıyan American Airlines yolcu uçağı ile 3 askerin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri’ne düştüğü kazanın ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. ABD Müşterek Muharip Komutanlığı (UCC) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 67 kişinin cansız bedenine ait kalıntıların nehirden çıkarıldığı belirtildi. 66’sının kimliğinin teşhis edildiği aktarıldı. Ekiplerin uçağın enkazına ait parçaları sudan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, daha sonra helikoptere ait parçaların çıkarılacağı ifade edildi.

Kaza, 1982’den bu yana Washington DC’de meydana gelen en ölümcül havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.