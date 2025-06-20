ABD’de düzenlenecek yarışmada Türkiye’yi temsil edecek olan insansız hava aracı prototipi ‘TÜRKHAN’, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edildi.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği ‘TÜRKHAN’ insansız hava aracı (İHA) prototipi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim edildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘TÜRKHAN’ adlı İHA’nın, 24-26 Haziran tarihleri arasında ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil edeceğini dile getirdi.

Genel Başkan Yıldırım, paylaşımında "Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği, 24-26 Haziran’da ABD/Washington DC’de düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan ve liderimizin adını verdiği ’TÜRKHAN’ İHA prototipini Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye takdim ettik." İfadelerine yer verdi.