Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narında budama çalışmaları başladı.

İlkbaharın gelişiyle birlikte Suruç Ovası’nda nar bahçelerinde hummalı bir çalışma başladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narı, budama işlemleriyle yeni sezona hazırlanıyor.

Budama işlemiyle 3-4 ana dal bırakılan Suruç narında yeni çıkan sürgünler, ağacın enerjisini meyveye yönlendirmesi amacıyla kesiliyor. Bu sayede narların daha büyük ve sağlıklı yetişmesi sağlanıyor. Budama işlemi yaklaşık bir ay sürerken, kesilen dallar ise kış aylarında yakacak olarak değerlendiriliyor.

"Budama sayesinde narlar daha büyük ve kaliteli oluyor"

Budama yapan nar üreticilerinden İbrahim Akkuş, "Yeni çıkan filizleri kesiyoruz. Bunları kesmemizdeki amaç ağacın daha güzel ve düzenli olmasıdır. Bu sayede narlar daha büyük ve kaliteli oluyor" dedi.

"Her yıl bahar ayının gelmesiyle beraber yeni yetişen sürgünler kesiliyor"

Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe ise "Her yıl bahar ayının gelmesiyle beraber yeni yetişen sürgünler kesiliyor. Böylece narlar daha kaliteli ve daha büyük oluyor" diye konuştu.

2015 yılında Suruç Ovası’nın sulama sistemlerine kavuşmasıyla üretimi artan Suruç narı, yıllık yaklaşık 300 bin tonluk üretimiyle sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer edindi. Kilosu yaklaşık 25 TL’den satılan bu özel ürün, bölge ekonomisine de önemli katkı sunuyor.

AB tarafından tescillenmiş 21 üründen biri olan ve bu liste içinde tek nar türü olma özelliği taşıyan Suruç narı, hem ekonomik değeri hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Hasat zamanı büyük bir coşkuyla karşılanan Suruç narı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.