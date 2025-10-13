A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan oyunculardan Atakan Karazor’un doğum günü, takımın kamp yaptığı Riva’da kutlandı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynayacağı Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren milli takımda Atakan Karazor’un doğum günü kutlandı. Öğle yemeği sonrası kendisi için hazırlanan pastayı kesen Atakan’a ilk dilimi kaptan Hakan Çalhanoğlu ikram etti. Millî oyuncu sonra da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım teknik heyet ve futbolcularının tebriklerini kabul etti.